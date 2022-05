Järjekordne Eesti korvpallur jätkab karjääri USA ülikoolis: selle kooli taustajõud on väga professionaalsed

Kirsipuu selgitas Delfile, kuidas ta ülikooli osas valiku tegi. "Kuna pakkumisi oli mitmetest headest koolidest, siis otsuse pidin tegema väga kaalutletult. D1 on alati mu unistus olnud ning kuna nende mängustiil kattub minu omaga ja ka taustajõud on koolis väga professionaalsed, siis ei olnud väga suurt mõtlemist. Tingimused ja võimalused on ülimalt head. Kõik vajalik on olemas, et saada paremaks ning areneda nii väljakul kui ka väljakuväliselt."

"Peale peatreeneriga (Ole Miss legend Anthony Boone) kõnelemist tundsin, et see on see koht, kus ma saan olla mina ise ning mängida head korvpalli. Eks freshman aasta on igal pool natukene keerulisem kui teised aastad, kuid usun, et olen valmis selleks ning annan endast 100%, et hooaeg tuleks edukas nii võistkonnale kui ka endale," sõnas Kirsipuu.