FOTO | President Karis võõrustas Kiievit kaitsnud Ukraina ekstennisisti

"Oli suur au tänada president Karist uskumatu toetuse eest, mida Eesti rahvas ja nende valitsus on avaldanud. Suure südamega riik," kirjutas endine maailma 31. reket Stahhovski Instagramis.

"Sergiy Stakhovsky on Ukrainas tuntud tennisist, kes nüüdseks on spordist küll lahkunud ja tegeleb neljandat aastat veinimaja pidamisega. Venemaa täiemahulise sissetungi järel teenis ta Kiievit kaitsvates üksustes. Järgmisel nädalal tõstame Lennart Meri rahvusvahelise julgeolekukonverentsi avaõhtusöögil Ukraina vabaduse terviseks pokaalid, milles on Sergiy Stakhovsky veinimaja Saperavi vein. Oli hea meel temaga Kadriorus kohtuda," kirjutas Facebookis Alar Karis.