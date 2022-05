Euroopa lauatenniseliit võttis Vene klubid Meistrite liigasse tagasi. "See on farss!"

Venemaa klubid Fakel Gazprom ja UMMC esitasid kaebuse ETTU apellatsioonikomisjoni, kes ennistaski 27. aprillil nende staatuse ja nimetas ETTU täitevkomitee 3. märtsi otsust diskrimineerimiseks.

Märtsis, kui Vene klubid sarjast eemaldati, oleks pidanud nimetatud klubid omavahel kohtuma Meistrite liiga poolfinaalis. Sarja võitjaks kuulutati Saksa klubi Düsseldorfi Borussia, kes oli võitnud teise poolfinaali.

ETTU pole veel teatanud, kas Vene klubide poolfinaal ning finaal mängitakse uuesti, kuid Düsseldorfi klubi on juba lubanud, et kui nii läheb, siis nemad loobuvad võistlemast.

"See, mis toimub, on farss. ETTU spordikohus langetas otsuse omaenda presiiidiumi ja CAS-i üldise hinnangu vastu. Usume, et alaliidu presiidium läheb nüüd jälle spordikohtusse, kui vaja," ütles Düsseldofri klubi pressiesindaja Alexander Schilling WDR-ile.

"Tegime juba enne poolfinaale selgeks, et Ukraina sõja tõttu me Venemaa meeskondadega, millest osad on isegi riiklikult toetatud, ei mängi. Kui asi jõuab finaali uuesti mängimiseni, on see kahetsusväärne, kuid meie ei võistle."

ETTU on tänaseks juba teatanud, et kaebabki omaenda apellatsioonikomisjoni otsuse edasi rahvusvahelisse spordiarbitraaži.

Venemaa sportlased on pärast Ukraina sõja puhkemist õigusliku võidu saanud ka rahvusvahelises kelguliidus (FIL), mille arbitraažkohus Venemaa kelgluliidu (FSSR) kaebuse rahuldas. Küll aga pole FIL veel arbitraažkohtu otsust jõustanud, vaid otsib veel tekkinud segadusele lahendust. Küsimus tuleb arutlusele järgmisel FIL-i kongressil, mis toiub 18. ja 19. juunil Riias.

"Meie jaoks on peamine, et kahe rahvusvahelise spordiliidu otsused Venemaa sportlased eemaldada on nüüdseks diskrimineerimiseks kuulutatud. Teised spordialad peaksid lauatennise ja bobikelgu eeskuju järgima," ütles TASS-ile Venemaa klubisid kaitsnud advokaadifirma SILA jurist Mihhail Prokopets.