Floraga kohtuv Kiievi Dinamo alistas Šveitsi tippklubi

Mängu kogunes vaatama 15 391 pealtvaatajat. St. Jakob Parki mahutavus on 38 512.

Dinamo on sarnaseid sõprusmänge pidanud juba Varssavis, Istanbulis, Clujis, Zagrebis ja Dortmundis.

Flora ja Kiievi Dinamo vahelise matši pilet maksab eelmüügist ostes maksab täispilet 10€ ning sooduspilet (õpilane ja üliõpilane) 5€. Mängupäeval on täispileti hinnaks 15€ ja sooduspilet 10€. Pensionärid ning kuni 12-aasta vanused lapsed pääsevad mängule sisse tasuta. Mängupäeval on staadionil olemas ka annetuskastid, kuhu on võimalik poetada meelepärane summa. Mängupäeva piletid tulevad müüki lähiajal Flora kodulehele ning Piletilevisse.