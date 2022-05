USA valitsus tunnistas viimaks, et Venemaa hoiab naiste NBA tähte pantvangis

Griner vahistati veebruari keskel Moskva lennujaamas. Vene tolliametnike sõnul leiti tema kotist kanepiõli sisaldanud e-sigarette. Naisele pole süüdistust esitatud, kuid tema kohtuistung on määratud toimuma 19. mail.

Griner mängib naiste NBA-s (WNBA) Phoneix Mercury ning alates 2014. aastast Venemaa meistriliigas Jekaterinburgi võistkonnas. On avaldatud arvamust, et kui palgad WNBA-s oleksid piisavalt suured, ei peaks Mercury Venemaal lisaraha teenimas käima ning sellist olukorda poleks tekkinudki.

"Välisministeerium tegi kindlaks, et Venemaa Föderatsioon on USA kodaniku Brittney Grineri alusetult kinni pidanud. Selle otsusega hakkab pantvangijuhtumite erisaadik Roger Carsten juhtima Brittney Grineri vabastamise agentuuridevahelist meeskonda," teatas USA välisministeerium, lisades, et välismaal viibivate USA kodanike heaolu ja turvalisus on USA valitsuse kõrgeimate prioriteetide hulgas, vahendab Inside The Games.

Valitsuse esimest konkreetset avaldust sel teemal kolme kuu jooksul tervitas Twitteri vahendusel WNBA mängijate ühenduse president Nneka Ogwumike.

"75 päeva on möödas sellest päevast, kui meie võistkonnakaaslane ja õde Brittney Griner Venemaal alusetult kinni peeti. Tal on aeg koju tulla. Olles kuulnud, et USA valitsus on nüüd veendumusel, et ta on alusetult kinni peetud, oleme lootusrikkad, et nende pingutused saavad olema märkimisväärsed, kiired ja edukad."

WNBA teatas, et neil on plaanis Grineri initsiaalid ja tema number 42 panna avalikult välja kõigile 2022. aasta hooajal kasutuses olevale 12 väljakule. Ühtlasi lubas liiga Phoenix Mercuryl registreerida Grineri asemele asendusmängija, kuni naine koju jõuab. Grinerile on lubatud välja maksta tema täispalk.