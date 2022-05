VIDEO | Eintrachti ultrad ründasid Frankfurti pubis istunud West Hami fänne

West Hami toetajad on Eintrachti ultrafännide kallaletungi ohvriks langenud kaks õhtut järjest. Kolmapäeval nautisid inglased kesvamärjukest ja teleri vahendusel Meistrite liiga poolfinaali kohalikus Iiri pubis, kui maskides mehed neid klaaside, pudelite ja baaripukkidega loopima hakkasid.

Osad West Hami fännid jooksid baari varju, teised haarasid ise baaripukid ja hakkasid vastu, vahendab Daily Mail.





Just taoliste vaatepiltide hirmus otsustasid paljud Frankfurti kesklinna baarid end kolmapäeval sootuks kinni jätta. Päev läbi patrullusid linna peal sajad politseinikud. Korrakaitsjad tormasid märulist kuuldes ka Iiri pubisse, kuid Eintrachti ultrad jõudsid enne jooksu panna.

Arvatakse, et Eintrachti ultrad valisid konkreetse Iiri pubi Waxyse välja just sellepärast, et West Hami fännid olid seal selges vähemuses. Lähedal asuvas O'Reillys' baaris viibis samal ajal sadu West Hami fänne.