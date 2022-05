Reali kangelane Rodrygo: jumal ütles mulle "Täna on sinu päev"

Reali üheks kangelaseks tõusis noor brasiillane Rodrygo, kes lõi kahe minutiga (90. ja 90.+1. minutil) kaks väravat ja viis mängu lisaajale. Võiduvärava sepistas Karim Benzema 95. minutil ise välja teenitud penaltist.

"Ma ei suuda seda selgitada. Mul pole sellele, mis täna juhtus, sõnu. Jumal vaatas mu poole ja ütles: "Täna on sinu päev!"," rääkis Rodrygo.

Reali peatreener Carlo Ancelotti rõhutas teisel poolajal tehtud vahetuste ja värskete jalgade tähtsust. Ka Rodrygo sekkus 68. minutil Toni Kroosi asemele vahetusest.

"Kogu maailm arvas, et mäng on peaaegu läbi. See oli väike detail, hea kombinatsioon, Rodrygo värav, ning sealtmaalt panime me mängu kogu energia, mis meil oli," rääkis itaallane.

"Sa vajad ka pisut õnne. City oli väga tugev vastane, mängud olid väga võitluslikud. See nõudis rasket tööd, eneseohverdust, energiat... Vahetused aitasid palju."

Manchester City loots Pep Guardiola: "Nad panid palju mängijaid karistusalasse - Eder Militao, Rodrygo, Vinicius Junior, Benzema. Nad tegid kaks tsenderdust ja lõid kaks väravat. Me ei mänginud oma parimat mängu, kuid on normaalne, et mängijad poolfinaalis pinget tunnevad. Oli, nagu oli. Peame sellega leppima."

"Me olime lähedal, kuid lõpuks finaali ei pääsenud. Nii lihtne see ongi. Esimesel poolajal meil polnud mängu. Me polnud piisavalt head ega kannatanud ka eriti. Peale värava löömist olime paremad. Leidsime oma rütmi ning mängijad tundsid end väljakul mugavalt," lisas Guardiola.

"Peale meie väravat (Mahrez 73. minutil - G.L.) nad 15 minutit muudkui ründasid ja ründasid, aga selles polnud asi. Me ei olnud hädas, aga jalgpall on juba kord ettearvamatu. Nüüd vajame me aega, et seda seedida ning minema koju oma inimeste juurde."