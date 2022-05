Eesti võrkpallinaiskonna uut itaallasest peatreenerit kurvastas meie andekaima noormängija otsus

Sel hooajal Euroopa Hõbeliigaks, aga eelkõige ikkagi järgmise aasta koduseks EM-finaalturniiriks valmistuv Eesti rahvusnaiskond on üsna teistsugust nägu. 37-aastane Orefice kutsus kogenud mängijate kõrval koondisesse koguni seitse pallurit Audentese SG/Noortekoondise ridadest. Ka Eesti ajakirjanikega vesteldes rõhutas ta korduvalt, et noored on teinud sammu edasi ja peaksid tooma uut energiat rahvusnaiskonda.

Edu valem: noorte tulek ja eneseusk

Micelli ja Orefice on Eesti naistega tööd teinud kaks suve, ehkki esimene jäi koroonaviiruse tõttu napiks. Esimeseks tõsisemaks kondiprooviks oli mullu EM-valiksari, kus eesmärk jäi täitmata. Kolmeliikmelises alagrupis tulnuks edasipääsuks olla kahe esimese hulgas, paraku kaotas Eesti Valgevenele 0:3, 0:3 ja Šveitsile 2:3 ja 1:3. Mida tuleb teha, et saada paremaid tulemusi?

„Juba esimestel treeningutel näitasid mõned noored mängijad ühtteist. Noored saavad aidata olukorda parandada ja taset tõsta,” arutles Orefice. „Mida peame muutma? Peame hoidma kokku, töötama tõsiselt ega tohi alla anda. Kahjuks esimesel aastal segas meid pandeemia. Eelmine aasta oli meil päris karm kvalifikatsioon, tase oli väga kõrge, peame töötama õigesti edasi. Ütlesin tüdrukutele: kõige tähtsam on uskuda, et oleme tugevad. Nad peavad seda teadma ja uskuma. Nad on võimelised võitma.”