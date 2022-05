Eesti naiskond valmistub uue peatreeneri debüüdiks: mängijad pole hetkel oma parimas konditsioonis

“Meil pole enne Hõbeliigat väga pikka ettevalmistust, aga püüame teha oma parima võimaliku. Mängijad pole hetkel veel oma parimas konditsioonis, sest klubihooajad on äsja lõppenud, läheneme kõigile individuaalselt. Aga seda on näha, et noored on sammu edasi teinud klubihooajaga Eestis, seda on hea näha. Mul oli eile koosolek ka koondises olevate noorte mängijate treeneritega ja suhtleme nendega tihedalt ka tulevikus, et mängijad parimal moel areneksid. Noored ja nendega töötamine on lisaks lähematele eesmärkidele minu jaoks väga oluline,” lisas Orefice.