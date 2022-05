Eesti jalgpallikohtunike õppeplatvorm plaanib vallutada maailma

Videoanalüüsi teenust ja innovaatilist kohtunike õppeplatvormi on asutud tutvustama ja pakkuma ka teistele jalgpalliliitudele ning mullu alustatigi tegusemist Soomes ja Kuveidis. Käimasoleva aasta alguses lisandusid rahvusvaheliste klientide hulka ka Läti ja Fääri saared. Koos RefPali levikuga on kasvanud ka selle kallal töötava meeskonna suurus. Kui mullu toimetasid videoanalüütikutena Sten Klaasen, Joonas Jaanovits, Marko Liiva ja Kristo Tohver, siis tänavu on meeskond kasvanud üheksaliikmeliseks: koosseisu lisandusid Eesti tippliigadest tuttavad õigusemõistjad Kevin Kaivoja, Karl Kena, Rasmus Maalinn, Tauno Rämson ja Thor Vaas.