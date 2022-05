LAUPÄEVAL OTSEPILT | Kardispordi Eesti meistrivõistlused algavad Raplas

Avaetapil osalevad klassid Cadet, Micro 60, Mini 60, OK Junior, OK ja KZ2. Kõige noorematele osalejatele klassis Cadet meistrivõistluste punkte ei jagata.

Reedene päev on treeningutele, esimesed sõitjad lähevad rajale kell 9.00. Laupäeval kell 9.00 on kavas soojendussõidud, kell 10.00 ajasõidud ning 11.30 algavad eelsõidud. Esimene finaal stardib kell 14.15.

Laupäevast otseülekannet on võimalik jälgida siit:

"Ootame ägedat võidusõitu ja konkurentsitihedat meistrivõistluste hooaega," sõnas Eesti Autospordi Liidu kardikomitee esimees Mart Liiksaar. "Teeb rõõmu, et avaetapil on just nooremate sõitjate klassides pikad stardirivid."