FC Flora võõrustab heategevuslikus sõprusmängus "Matš rahu nimel" Ukraina suurklubi

“Antud heategevuslik sõprusmäng on meie kogukonna võimalus aidata sõjas kannatada saanud Ukrainat, seega iga pealtvaataja, kes staadionile tuleb ning pileti ostab, annab seeläbi oma panuse. Kogu piletitulu annetame Ukraina toetuseks. Kiievi Dinamo on väga atraktiivne vastane, nad on mänginud antud heategevuslike sõprusmängude raames väga nimekate klubidega. Meil on au seda mängu ka A.Le Coq Arenal Floraga võõrustada,” sõnas Flora tegevjuht Reili Järvalt.

Kiievi Dinamo näol on tegu Ukraina edukaima klubiga, mis on ühtekokku võitnud 79 tiitlit. Nende hulgas kaks UEFA Karikavõitjate karikat (Euroopa liiga eelkäija) ning korra on võidetud ka UEFA Superkarikas.

Venemaa poolt algatatud sõja tõttu on Ukraina sport ja muu normaalne elu seiskunud ning vutistaarid annavad rahvusvaheliste sõprusmängudega oma panuse isamaa hüvanguks. Dinamo on kohtunud heategevuslike mängude raames mitmete tippklubidega (Dortmundi Borussia, Istanbuli Galatasaray, Varssavi Legia, Zagrebi Dinamo, CFR Cluj) ning kogunud sellega Ukraina toetuseks päris suure hulga raha..

Flora ja Kiievi Dinamo vahelise matši piletitulu läheb Ukraina toetuseks ning seetõttu on piletihinnad euromängudega samas kategoorias. Eelmüügist ostes maksab täispilet 10€ ning sooduspilet (õpilane ja üliõpilane) 5€. Mängupäeval on täispileti hinnaks 15€ ja sooduspilet 10€. Pensionärid ning kuni 12-aasta vanused lapsed pääsevad mängule sisse tasuta. Mängupäeval on staadionil olemas ka annetuskastid, kuhu on võimalik poetada meelepärane summa. Mängupäeva piletid tulevad müüki lähiajal Flora kodulehele ning Piletilevisse.

Seoses sõprusmänguga on edasi lükatud ka 14. mail toimuma pidanud Premium liiga kohtumine TJK Legioni ja Flora vahel.