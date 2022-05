Tallinna Kalevi ja TalTechi koostöös kerkib täismõõtmetega sisehall

Ülikooli ning jalgpalliklubi eesmärgiks on parandada inimeste liikumisharjumusi ning populariseerida sportimist. Halli on oodatud nii tehnikaülikooli tudengid ja töötajad kui ka spordisõbrad väljastpoolt ülikooli. Pneumohall püstitatakse tehnikaülikooli spordiväljakule, Raja tänavale.

Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll kinnitas, et tehnikaülikool väärtustab head haridust ja samavõrra soovib panustada ka Eesti kultuuri ja sporti. Ta tõi näiteks 2021. aastal Tokiost kuldmedalid võitnud tehnikaülikooli vilistlased Irina Embrichi ja Erika Kirpu. Voll rõhutas: „Ülikool osaleb võistkonnaaladena Eesti meistriliigades nii korvpallis, võrkpallis kui ka lauatennises. Nüüd on meil ambitsioon panna pall võrgus sahisema ka jalgpallis.“

Tallinna Kalevi spordidirektor Joel Lindpere kinnitas, et koostöö pneumohalli püstitamisel on iga Eesti jalgpalliklubi unistuseks. Ta lisab. „Spordi ja tasemel haridustee koostöös just TalTechiga annab meie klubile uue hingamise ning olen kindel, et meie vahel tekib häid ideid nii sportlastele, tudengitele kui ka linnaosale. ”

Kalevi president Ragnar Klavan rõhutas: “Minu jaoks on oluline kuidas ja kellega me tulevikus oma visioone ellu viime. Täna saan öelda, et TalTech nii oma ōppe- kui ka spordiarengutega on meile ideaalseks partneriks ja loodame vastata samaga.”

Tehnikaülikool eristub teistest võistkondadest selle poolest, et ülikooli spordivõistkondade tuumiku moodustavad just kõrgkooli enda tudengid.

Täna on täismõõtmetes jalgpalliväljakuga pneumohalle Tallinnas kaks. Uus hall parandaks Mustamäe ja Nõmme piirkonna jalgpalliharrastajate ja -sportlaste sportimisvõimalusi ning tooks selle kodule oluliselt lähemale ning seda ilmastikust sõltumata. Samuti on see näiteks Sauelt ja Keilast rongiga liikujatele mugavaks treeningpaigaks.