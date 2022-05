TÄNA DELFI TV-s | Viimsil on veerandfinaalseerias Tartuga selg vastu seina

Viimsi ja Tartu on korvpallipublikule pakkunud kolm väga tulist play-off lahingut. Esimeses mängus alistas Viimsi oma koduväljakul tartlased lisaajal 80:77 ja teine kohtumine kulges samuti viimaste hetkedeni tasavägiselt. Tartlased juhtisid terve mängu ja korraks isegi juba 16 punktiga, et visa Viimsi võitles end mängu tagasi. Mängu otsustas ära Märt Rosenthali kaguvise 10 sekundit enne normaalaja lõppu, mis kindlustas Tartule olulise võidu. Kolmandas mängus alistas Tartu võõral väljakul Viimsi 82:75 ning on poolfinaalist võidu kaugusel, kirjutab basket.ee.