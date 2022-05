Vangi mõistetud Boris Becker skandaalide keerises. Eelmine elukaaslane: olen jätkuvalt Beckeriga abielus

Boris ja Lilly Becker läksid lahku juba aastate eest ning tenniselegendil on alates 2020. aastast suhe Lilian de Carvalho Monteiroga.

Lilly Becker sai nüüd sõna TalkTV eetris Piers Morgan’i juhitud saates. „Olen jätkuvalt tema abikaasa. Olen küll võõrdunud abikaasa, kuid siiski ametlik abikaasa,” kummutas Lilly Becker seni avalikult levinud arvamuse, et nad on juba aastaid tagasi lahutatud.

Lilly Beckeri sõnul läheb tennisestaaril vanglas normaalselt. „Tal läheb hästi. Nii hästi nagu sellises olukorras minna saab. Loomulikult ei ole see viietärni hotell,” sõnas Lilly Becker, kellel on tenniselegendiga ühine 12-aastane poeg.

Tennisetähele said hukatuslikuks mitmed lahutused ja luksuslik elustiil. Kui tennisemänguga teenis sakslane omal ajal 50 miljonit eurot, siis 2017. aastal kuulutas ta välja eraisiku pankroti. Süüdistuste kohaselt alustas ta seejärel aga varade kantimist. Nimelt kandis 54-aastane sakslane suuri summasid endiste abikaasade arvetele ning tegeles lisaks veel ka laenude varjamisega ja varade mitte-deklareerimisega. Samamoodi on ta väidetavalt varjanud ka tennisekarjääri jooksul võidetud trofeesid, millel on samuti suur rahaline väärtus.