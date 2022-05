Jürgen Klopp andis poolajal abitreenerile ülesande, mille täitmine osutus võimatuks

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp sõnas, et poolajal andiski ta meestele mõista, et aeg on hakata taas jalgpalli mängima. Oma sõnumi edasi andmiseks vajas ta abitreener Peter Krawietzi abi. Nimelt andis Klopp Krawietzile ülesande, mille eesmärgiks on tavaliselt mängijate enesekindluse tõstmine. Sel korral osutus see aga tõeliseks reaalsuskontrolliks.