Aastate jooksul NHL-is 491 kohtumist pidanud Komarov on Soome koondises ikka olnud põhimees. Hiljuti toimunud Pekingi olümpiamängudel kuulus Komarov samuti võidukasse koondisesse. Lisaks on tal 2014. aastal Sotšist ette näidata olümpiapronks ja veel MM-kuld 2011. aastast ning hõbedad 2014. ja 2016. aastast. Nüüd jäeti Peterburi SKA mängumees valikust välja.

Soome jäähokiliit teatas 23. aprillil, et Komarov jääb koondisest eemale, kuna ei ole piisavas füüsilises konditsioonis. Venelaste Matš TV kirjutab nüüd, et Komarov jäeti aga koondisest eemale oma vene perekonnanime tõttu. Lisaks toodi välja, et Komarov ei lahkunud Venemaa sõjalise rünnaku järel kohe SKA ridadest ja seda pandi Soomes pahaks.