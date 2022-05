Ajaloolist nelikvõitu jahtiv Liverpool pani maha mitu rekordilist märki

Liverpoolil on rõõmustamiseks põhjust.

Liverpooli jalgpalliklubi on sel hooajal jahtimas ajaloolist nelikvõitu. Varasemalt ei ole keegi midagi sarnast suutnud. Praeguseks on Liverpoolil käes juba Inglismaa liiigakarika võit. Nüüdseks on finaali jõutud ka Meistrite liigas ja Inglismaa karikasarjas. Lisaks jahitakse tiitlit ka Premier League’is.