DELFI VIDEO | Alar Varrak: Eesti klubidest oleme teinud üldse ühe stabiilsema hooaja

„Ei tahtnud enne seeriat ja seeria ajal teemat puudutada. Kui vaadata paari viimase kuu tegemisi, siis nad (Tallinna Kalev) mängisid viimased paar kuud hästi. Mind panid imestama need ennustused, et TalTech käib Tallinna Kalevist üle. Arvan, et Eestis ei ole ühtegi sellist võistkonda, kes läheb ja käib üle,” sõnas kohtumise järel TalTechi juhendaja Alar Varrak.