Fenix Casino juht Anneli Hirv: Lõvide lugu ongi tänase Eesti jalgpalli saamislugu

Mis teile seostub esimesena sõnapaariga Lõvide jalgpallimeeskond?

Lõvide jalgpallimeeskonda teadsid ja elasid neile kaasa ka need, kellele jalgpall kui selline eriti huvi ei pakkunud. See on Eesti taasiseseisvumise loo omalaadne ümber jutustamine spordi kaudu - poisid, kes piiride avanedes saavad võimaluse mängida vabas maailmas ja toovad jalkaväljakutel väikesele Eestile esimesi päris oma võite.

Kes endistest Lõvide mängijatest on tänastele noortele suurimaks eeskujuks oskuste, iseloomu ja tahtejõu poolest?

Ma usun, et enim teatakse Mart Poomi ja Martin Reimi, kes on päras edukat profikarjääri kogu hingega jalgpalli juures tänaseni.

Miks olete otsustanud end tavapärasest enam just jalgpalliga siduda?

Tõsi, enamus spordiennustuse pakkujaid on spordi toetamisel huvitatud sellest, millele saab kohe ka panuseid teha. Fenix Bet & Casino lähenemine on veidi teine - meie jaoks on kõige tähtsam jutustada inimestele lugusid, tuua nende igapäevaellu häid emotsioone ja positiivseid seiklusi. See on just selline emotsionaalne lugu, mis väärib jutustamist nii Lõvide kaasaegsetele kui uutele põlvkondadel.

Milline oleks Eesti jalgpall täna, kui 1980ndete lõpus ei oleks säranud ja jalgpallipisikut levitanud Roman Ubakivi Lõvid?

Ma ei taha väga spekuleerida, milline oleks Eesti jalgpall täna, kui poleks olnud Lõvisid. Ühele spordialale saab kõvasti hoogu anda ka üks silmapaistev sportlane, innustav täht. Lõvid olid aga terve meeskond ja omamoodi ongi nende lugu meie tänase Eesti jalgpalli saamislugu.

Millist emotsiooni peaks see film noorte jalgpalluriteni viima või tekitama?

Lõvide tähtsus omas ajas oli palju suurem, kui lihtsalt üks vutimeeskond. Ma loodan, et see film annab edasi just seda ülevat üldrahvaliku pöidlahoidmise ja uhkuse emotsiooni. See on kindlasti lugu, mis liitis inimesi.

