Tarmo Noop: vaadates Eesti tänast rahvuskoondist, oleks väga vaja uut Lõvide meeskonda, kes aitaks tulemused taas tõusule pöörata

Miks olete otsustanud end tavapärasest enam just jalgpalliga siduda? Jalgpall on mäng, mis ühendab inimesi. Samuti on selleks õlu. Seega ühisosa on juba sellega olemas. Samuti on meile tähtis jalgpallist saadav emotsionaalne pool- pole vist ühtegi teist spordiala, mis nii palju kirgi kütaks...

Teine ja oluline põhjus on aga kindlasti ka see, et meie arvates on Eesti jalgpallile alusvundament loodud- selleks on toimivad klubid, mängijate osalus ja kogemused välisklubides ning järelkasv. Just viimane on eriti see, mis meile sümpatiseerib. Me näeme oma silmaga, kui palju noori on seotud jalgpallitreeningutega ja see number on kasvav. Seega on aja küsimus, kui tulevad ka tulemused. Sellest tulenevalt on meile pigem au ja võimalus toetada arenevat valdkonda ning saada koos sellega osa ka jalgpalli muredest ning rõõmudest.