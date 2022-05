Delfi toob sügisel välja sportliku dokumentaalfilmi Lõvide legendaarsest jalgpallimeeskonnast

Ka Lõvid kuuluvad sellesse nimekirja. Nad said tänu oma noorusele Eestis unikaalseteks ja nende oskustele, nimedele ning sellega tekkinud energiale rajati uue Eesti jalgpalli. Täna, 30 aastat hiljem, on Mart Poom ja Martin Reim jätkuvalt Eesti jalgpallielu keskmes, jalgpalliga on seotud ka paljud teised Lõvide kunagised lapsstaarid.

Meie film peaks rääkima ühe Mustamäe kooli klassist, kes Roman Ubakivi erakordselt visa ja põhimõttekindla taktkepi all treenis ja õppis punt poisse, et saada üha paremaks võistkonnaks. See nõudis palju ohverdusi ja veel enam pingutusi, aga kõik mõistsid - see oli ainuke viis, kuidas saada tippu.