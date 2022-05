Barcelona alistas otsustavas kohtumises Bayerni ja pääses finaalturniirile

Barcelona alistas veerandfinaalseeria otsustavas kohtumises koduväljakul Müncheni Bayerni 81:72 ning võitis seeria mängudega 3:2.

Otsustavas kohtumises vedas Barcelona mänguvankrit argentiinlane Nicolas Laprovittola, kes viskas 26 punkti. Nikola Mirotic lisas 20 ja Nick Calathes 10 punkti. Bayerni resultatiivsemad olid Othello Hunter 18 ja Ognjen Jaramaz 17 silmaga.

19. mail toimuvas poolfinaalis läheb Barcelona vastamisi Madridi Realiga. Teises poolfinaalis on koha kindlustanud tiitlikaitsja Istanbuli Anadolu Efes. Viimase poolfinalisti selgitavad Piraeuse Olympiacos ja AS Monaco. Otsustava kohtumise eel on seis viigis 2:2.