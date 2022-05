Roman Abramovitš on oma suurejoonelisest lubadusest taganemas ja see seab Londoni Chelsea tuleviku suurde ohtu

Alguses teatas Abramovitš, et ta ei hakka tagasi nõudma ligemale kahe miljardi suurust võlga, mis klubil tema ees on. Nüüd kirjutab The Times, et sanktsioonide tõttu ei ole Abramovitšil enam võimalust nii suurt võlga korstnasse kirjutada ja seega nõuab ta klubi uuelt omanikult ka võla välja.

Praeguse seisuga on klubi omanikuks saamas ameeriklasest investor Todd Boehly, kes on teinud nõutud kolme miljardi euro suuruse pakkumise. Reedel sekkus veel ootamatult mängu Suurbritannia rikkaim mees sir Jim Ratcliffe, kes pakub Chelsea eest viis miljardit eurot.

The Times kirjutab, et praegune olukord on Chelsea tuleviku kohale toonud tumedad pilved ning valitsuses on tekkinud hirm, et Londoni suurklubi ei saagi järgmisel hooajal võistlustulle astuda. Suurbritannia kultuuri-, meedia- ja spordiriigisekretär Nadine Dorries avaldas juba eelmisel nädalal, et klubi elab nö laenatud ajas, kuna valitsuse poolt eraldatud tegevuslitsents lõppeb 31. mail.