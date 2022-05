Karikavõistluste poolfinaal lükati haiguspuhangu tõttu edasi

Nõmme Kalju tegi avalduse mäng edasi lükata, sest praeguseks on haigestunud esindusmeeskonnas 11 mängijat ja kolm personali liiget. Sümptomiteks on kõrge palavik, väsimus, uimane ja loid olek, valulik kurk, köha ja peavalu. Senised COVID-19 testid on olnud negatiivsed, teatab Eesti Jalgpalli Liit.