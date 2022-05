Legendaarne Thomas Müller pikendas Müncheni Bayerniga lepingut

„Me ei suuda Thomas Müllerit ilma Müncheni Bayernita ette kujutada ning me ei suuda ka Müncheni Bayernit ilma Thomas Müllerita ette kujutada,” sõnas lepingu pikendamise järel klubi spordidirektor Hasan Salihamidžic.

32-aastane Müller on terve profikarjääri mänginud Bayernis. Klubi noortesüsteemiga liitus ta 10-aastaselt. Bayerni esindusmeeskonna eest on ta pidanud 624 mängu, mille jooksul on ta kirja saanud 226 väravat.