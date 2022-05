TÄNA OTSEBLOGI | Meistrite liiga esimese finalisti selgitavad Liverpool ja Villarreal

Avakohtumise järel on Liverpoolil 2:0 eduseis.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp rõhutas kordusmängu eel, et tema hoolealused peavad olema valmis kõvasti kannatama.

"Nad üritavad mängida märksa enam jalgpalli, kui me seda avamängus neil võimaldasime. Minu ainus mure on, et mida meie teeme ja et me oleks valmis kannatama. Me ei tohi kiiresti 0:1 taha jääda. Kui nende esimene löök lendab raamidesse, tuleb publik maruliselt nende taha ja nii lihtsalt läheb..." arutles Klopp.

Villarreali boss Unai Emery, kes on tänavu konkurentsist tõrjunud juba Juventuse ja Bayerni, ütles, et Liverpooli kaheväravaliseks võitmiseks on vaja täielikku õnnestumist.

"Vajame täiuslikku mängu. See on raske ülesanne, kuid me töötame oma mängu kallal. Üritame leida vastaste juures nõrka kohta ehk midagi sellist, mida keegi pole sel hooajal veel leidnud," ütles endine Arsenali peatreener Emery.

Villarreali ülesanne on tõesti raske, sest Liverpool on tänavu kõigi sarjade peale kokku kaotanud vaid kolm mängu. Liverpool on jätkuvalt tiitlikonkurentsis lausa neljas sarjas. Kui Inglise liigakarika on nad juba võitnud, siis FA Cupil on jõutud finaali, meistrite liigas poolfinaali ja Inglise meistriliigas kaotatakse liider Manchester Cityle punktiga.

Tänane kohtumine algab meie aja järgi kell 22.00.

Tõenäolised algkoosseisd (uefa.com andmetel):

Villarreal: Rulli: Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Parejo, Capoue, Coquelin: Lo Celso, Moreno, Paco Alcàcer.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Mané, Luis Díaz.

Meistrite liiga teises poolfinaalis on homme õhtul Madridis vastamisi kohalik Real ja Manchester City. Väravaterohke avamängu Inglismaal võitis Inglise klubi 4:3.