Ogier Rovanperäle MM-tiitlit andma ei tõtta: kümme rallit on veel ees

Rovanperä lähim ohustaja Thierry Neuville (Hyundai) kaotab kolme etapi järel Rovanperäle juba 29 punktiga, kuid Ogier rõhutab, et pikk hooaeg on veel ees.

"Kalle on sõitnud kaks täiuslikku rallit. Tal on olnud unistuste hooaja algus," kiitis Ogier ja lisas: "Ta on saavutanud MM-sarjas kindla edumaa, kuid suur edumaa pärast kolme sõitu ei tähenda veel, et olete meister pärast 13ndat rallit. Jäänud on veel kümme rallit."