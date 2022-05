Aivar Tuulbergi jaht Katariina II kaitses Itaalia regatil esikohta

Just majesteetlike avamerepurjekate poidevahelised lühirajasõidud, millest võttis osa suur hulk kõrgetasemelisi meeskondi, panid punkti Punta Stendardo Trofee sündmustele Gaetas. Paljud avamerepurjetajad armastavad sellel rannikul võistlemist ja valivad oma hooaja alguseks just selle Gaetas toimuva regati.

Esindatud olid sellised paaditüübid nagu Swan 42, TP 52, Minimaxi. Mylius, Grand Soleil, Italia Yachts, X-Yachts, Este, First, Comet, Vismara jm – kokku 20 ägedat jahti. Regatti peetakse väikesteks Itaalia avatud meistrivõistlusteks ning see on 2022 Itaalia avamere meistrivõistluste rahvuslikuks kvalifikatsiooniks. Regati korraldas Gaeta jahtklubi Gaeta ja Formia kohalike omavalitsuste toel.

Katariina II kapten Aivar Tuulbergi sõnul oli see väga hea võistlus. „Nii regati ajal kui ka sellele eelneval treeningul olid suurepärased purjetamistingimused. Eks väike teadmatus ning ärevus enne regatti oli – olime tiitlikaitsja seisuses ja võitu kaitsta on alati raskem. Teadmatus seetõttu, et viisime Swan 42 juures läbi teatud muudatusi, seda jahidisainer Maurizio Cossutti ideede baasil. Seni pole vist keegi julgenud Swan 42 jahti niipalju muuta, sest originaal 42 ise on tõeline „winner“-paat kui temaga sõita osata.