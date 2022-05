KOK100 Tallinnas: kas kodupublik näeb Markko Moisari võitu Santana vastu Euroopa tšempionivöö nimel?

Moisar ja Santana on varemgi omavahel Tallinnas jõudu katsunud. KOK60 üritusel pidi Moisar Santana paremust tunnistama ja lahkus ringist kaotusega. Korraldajate sõnul on sel korral tegemist 50/50 võiduvõimalusega, sest meie oma „kõva mees“ Moisar saab kodupubliku ees ennast taas tõestada ja kättemaks on alati magusam.

Peale Moisari ja Santana matši on tulemas veel üks huvitav märul, kui omavahel seisavad silmitsi KOKi kergekaalu tšempion Narauskas ja Remmer. Remmer on KOKi seerias enda hõlma alla kogunud järjest kolm võitu, millest kahe puhul olid vastaseks samuti leedukad. Remmer ootab tulevasest matšist Narauskase vastu võitu, mis annaks talle King of Kingsi hinnatud tšempionivöö.

Hetkel KOKi kergekaalu tšempion Narauskas on intervjuudes tunnistanud, et Remmer on tugev ja tehniline vastane. Leedukast kikkpoksija mainis, et teeb intensiivseid treeninguid koos oma peatreener Vaidas Valanciusega, et olla Remmeri taktikateks valmis. Lisaks tunnistas Narauskas, et pärast KOK Grand Prix’ matši ei alahinda ta kedagi ja annab endast võidu nimel kõik. Nimelt oli leedukas turniiril oma vastast Dylewskit alahinnanud, uskudes, et mees on väsinud ja nõrk, ei teinud seetõttu piisavalt ettevalmistusi ning kaotas matši.