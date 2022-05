KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta": Korvpalli veerandfinaalides tõde selgumas? Kuhu jäi Eesti jäähoki uus hüpe?

- Koduses korvpallis veerandfinaalid hoos: kas kolmes paaris hakkavad võitjad nüüd kooruma?

- Eesti jäähokikoondis jäi MMi I divisjoni B-gruppi pidama, aga ennast ületada ka ei suutnud. Kas kuskilt on näha ka kõvemat hüpet?

- Itaalias kümnevõistlusel sai eestlastest tulemuse, 7848 punkti, kirja vaid Kristjan Rosenberg. Kas suurvõistlustele pretendeerijate ring tõmbus koomale?

- Tartu Tammeka peatreener Miguel Santos sai tele-eetris maha pika tiraadiga kohtunike aadressil (mis tõi talle kutse ka jalgpalliliitu vaibale). Kas kriitika on põhjendatud?

- Tennisemaailm kipub lõhki? Rafael Nadal, Novak Djokovic ja teised staarid nõuavad, et Venemaa ja Valgevene sportlased saaksid Wimbledonis mängida. Kuhu siis joon tõmmata?