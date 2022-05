Venemaa hokilegendid valasid soomlased sõimuga üle: see on diskrimineerimine ja inimõiguste rikkumine

"See on diskrimineerimine ja inimõiguste rikkumine," teatas 63-aastane Fetissov Sport-Expressile.

Hokilegend lisas enesekindlalt, et see on suur löök eeskätt Soome mängijatele, kes peavad nüüd leppima palgakärpega. "Kes neile palka maksab? Huvitav. Ma arvan, et nad ei teeni Soomes nii palju kui Venemaal. Kõik piirid on ammu ületatud. On imelik, et nad nii kiiresti sellise otsuse tegid," lisas Fetissov.

Venemaa koondise kahe MM-tiitlini juhtinud Vjatšeslav Bõkov teatas, et Soome hokiliidu otsus teda isegi ei üllatanud.

"Need bakhanaalid [metsikud joomapeod], mis toimuvad kõikjal maailmas, on spordile kahjulikud. Sportlaste diskrimineerimine on vastuvõetamatu. Rohkem soomlasi ei pääse KHL-i? Ma ei saa sellest aru," ütles Bõkov.

Karjääri jooksul kaks olümpiakulda ja ühe maailmameistritiitli võitnud Aleksandr Koževnikov teatas, et venelased Soome mängijaid taga nutma ei hakka, sest neid saab asendada teiste välismaalastega.

"See oli nende alaliidu rumal otsus ja me ei saa seda mõjutada - jumal tänatud! Meil on nendega [soomlastega] pidevalt probleeme, kuid nüüd on neid vähem. Peame KHL-i uuesti üles ehitama, kuid kõik saab korda," kommenteeris 63-aastane Koževnikov.

Koževnikov on varem krirtiseerinud ka Helsingi Jokerite klubi, mis otsustas Ukraina sõja puhkedes KHLst lahkuda. "Ma ei arva, et see on kaotus. Laske neil minna, kuhu tahavad. Miks neile tähelepanu pöörata?" teatas ta toona.