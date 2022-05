Manchester United sai Rangnicki käe all suurima võidu

Ronaldo, kelle üks värav jäeti ka lugemata, jõudis Premier League`is hooaja 18. tabamuseni. Seda on nelja võrra vähem kui tänavusel suurimal väravakütil, Liverpooli ründetähel Mohamed Salahil (22)

Manchester Unitedil on kaks vooru enne hooaja lõppu 58 punkti, mis annab kuuenda koha. Sealt on neil väga raske kõrgemale tõusta, sest kaks mängu vähem pidanud Tottenhamil on viiendana 61 punkti.