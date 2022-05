Venemaa tippsportlased võtsid Putini vastu sõna: olukord Venemaal läheb iga päevaga hullemaks

Male suurmeister Kostenjuk tunnistas, et sai veebruari lõpus šoki, kui Venemaa tungis Ukrainale kallale.

"Olime [sõja puhkedes] Prantsusmaal, aga meil oli planeeritud lend Venemaale. See tühistati ja praegu ei kujuta ma isegi ette, et sinna [Venemaale] tagasi lähen," rääkis 38-aastane Kostenjuk chess.com-ile.

Maletaja ütles, et kuigi liikvel olid kuuldused sõja puhkemisest, tema seda ei uskunud.

"Aasta alguses levisid selle kohta uudised ja kuulujutud, kuid me ei uskunud neid hetkekski. Seetõttu oli see nii suur šokk, kui see lõpuks juhtus," tunnistas Kostenjuk.

2008. aastal male maailmameistriks tulnud venelanna sõnul kannatavad Putini tegevuse tõttu kõige rohkem tavainimesed ning elu Venemaal hakkab üha enam meenutama nõukogude aega.

"Olen palju kuulnud ja lugenud aegadest, mil inimesed minu riigis ei saanud vabalt öelda, mida nad tahtsid. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist olid 1990. aastad raske aeg, aga me olime vabad. Kasvasin üles vabal maal, nii et vähemalt kogesin ja nautisin seda vabadust," lisas ta.

Lisaks Kostenjukile intervjueeris chess.com ka teisi Venemaa malemeistreid. Ka nemad olid Kostenjukiga samal arvamusel.

Näiteks teatas 27-aastane Vladimir Fedosejev, et tal sai Putini "lahendustest" küllalt ja ta kolis Hispaaniasse kohe, kui tema kodumaa alustas 24. veebruaril sõda Ukrainas.

"Teise maailmasõja ajalugu on Venemaal hästi teada. Nüüd näeb kõik välja samasugune. Ma ei arva, et Venemaa on täna demokraatlik riik. Tunnen, et olukord Venemaal läheb iga päevaga hullemaks," ütles Fedosejev.

Ta ei osanud ka öelda, kas kunagi veel Venemaale naaseb. "Võib-olla tulen ühel päeval tagasi, kuid ma ei mängi selle riigi eest enam kunagi, mitte kunagi," kinnitab Fedosejev.

22-aastane suurmeister Aleksei Sarana ütles, et armastab Venemaad, kuid vihkab riigijuhtide poliitikat.

"Meie valitsuse tegevus on tõesti iiveldama ajav. Ma ei nõustu nendega, kuid ma ei saa neid mõjutada. Mulle see sõda üldse ei meeldi. Tagajärjed on kohutavad," sõnas Sarana.