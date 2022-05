„Raiola tegi absoluutselt kõik selle nimel, et oma mängijatele parimad tingimused välja võidelda. Selle nimel oli ta valmis riskima ka näiteks sellega, et rikub oma suhted maailma suurimate klubidega, aga kui seda oli vaja teha, et oma mängijat aidata, siis ta seda ka tegi,” tõi Ojamaa välja Raiola põhilise omaduse, mida superstaaridest kliendid tema juures hindasid.