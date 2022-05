Eesti jalgpallikoondislane Karol Mets krooniti esimese eestlasena Šveitsi meistriks. Tšempionitiitel kindlustati pühapäeval, kui võõrsil alistati 2 : 0 peamine rivaal Basel. Šveits on 14. riik, mille meistriks on mõni Eesti jalgpallur kroonitud. Ilmselgelt on tegemist Eesti jalgpalli ühe läbi aegade vingema saavutusega, millest ettepoole mahub tõenäoliselt ainult Ragnar Klavani 2009. aasta Hollandi tšempionitiitel.