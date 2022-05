Vinklist väljas maailm. Nadal ja Co. võitlevad kirglikult, et Venemaa tennisistid saaksid Wimbledonis mängida

(Spordi)maailmas on tekkinud kummaline olukord. Kui enamik alaliite on Venemaa ja Valgevene atleedid võistlustelt kõrvaldanud ning sportlased keelduvad paariariikidest pärit rivaalidega koos starti minemast, siis tipptennisistid eesotsas Rafael Nadali ja Novak Djokovićiga võitlevad selle nimel, et Venemaa ja Valgevene kolleegid turniiridele pääseksid.