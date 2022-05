Kas Hyundai on tõusuteel? Neuville arvab, et kõige tähtsam samm on tehtud

"Arvan, et me pole veel Toyotaga samal tasemel. Aga mingit moodi suutsime Horvaatias tõeliselt häid katseaegu sõita. Teadsime, et tingimused on keerulised ja kui rohkem suruda, oli võimalik vahesid sisse teha. Hea oli see, et tundsin ennast sõites mugavalt. Nüüd saame hakata parandama väikseid detaile, et kiirust parandada," rääkis Neuville portaalile DirtFish.