Monaco korvpalliklubi vallutab Euroopat ukrainlaste ajudega ja kurikuulsa venelase rahaga

Monaco korvpalliklubi pääses Euroliigasse tänu ukrainlastele Serhi Djadetškole ja Oleksii Jefimovile, päris suurte sekka püüdleb tiim venelase Aleksei Fedorõtševi rahaga.

66-aastane Fedorõtšev, kes on 2018. aastast Ukrainas tagaotsitav, sai Djadetško asemel klubi presidendiks ja enamusosanikuks tänavu jaanuari lõpus. Kuu aega hiljem tungis Venemaa Ukrainale kallale. Kas sõda on meeste suhteid mõjutanud? Ilmselt mitte, sest mõlemad ukrainlased töötavad Monaco klubis edasi. Siht on selge: jõuda Euroopa korvpallikaardil Barcelona, Reali, Milano ja Anadolu Efesi masti gigantide kõrvale.