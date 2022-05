TIPPHETKED JA FOTOD | Tartu Ülikool võitis võõrsil ja röövis Viimsilt koduväljakueelise

Tartu peatreeneri Nikolajs Mazursi hinnangul mängisid mõlemad meeskonnad hea mängu. „Mõlemad meeskonnad näitasid play-offide väärilist mängu. Suutsime täna rahulikumaks jääda ja oma tegemisi paremini kontrollida. Publikule on sellised mängud kindlasti maiuspala. Aga seeria võitmiseks on vaja kolme võitu ja seda kolmandat me läheme kolmapäeval kodusaalis püüdma,“ sõnas Mazurs.