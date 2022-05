TÄISPIKKUSES | Rallikrossi Eesti meistrivõistlused algasid põnevate sõitudega Kulbilohus

TouringCari finaali esikoha saavutas Rommi Pukk (BMW 120), järgnesid Priit Rebane (Volvo C30) ja Kalmer Vaht (VAZ-2101). „Auto uue esisillalahenduse õõtshargid andsid paraku järgi. Iga voor panime uued alla ja lõpuks said varud otsa. Üks inimene käis Viljandis, taastas ja tugevdas need, poolfinaaliks saime tugevamad versioonid alla,“ rääkis Pukk. „Finaalis oli tagantpoolt hea startida, seal on asfalt karedam. Start oli äärmiselt oluline, sest autod on kiired ja sõitjad head, ei ole nii, et sõidad kõrvale, vajutad ja lähedki mööda.“