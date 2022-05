Pika ootamise järel Venemaalt pääsenud olümpiavõitja: pole hea tunne elada riigis, mis alustas sõda

"Hakkasime SKA-ga läbirääkimisi pidama kohe pärast seda kui Venemaa Ukrainale kallale tungis. Selgus, et klubist omavoliline lahkumine oleks tähendanud enam kahe miljoni euro suurust trahvi. Play-off'ide ajal jõudsime klubiga kokkuleppeni, et kui Mikko hooaja lõpuni mängib, on SKA nõus lepingu tühistama. See oli ka põhjus, miks ta Venemaal nii kaua edasi mängis." rääkis Rautakallio.

"On šokeeriv, mida Venemaa Ukrainas teeb. See on andestamatu. Selliseid asju ei tohiks kunagi juhtuda. Võiksin kasutada vängemaid sõnu, aga usun, et minu positsioon on selge," lisas ta.