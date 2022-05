Portugali treener lasi looma välja: kohtunikud ei austa Tammekat, me loome siin nelja suurklubi jaoks illusioone!

"Täna ei räägi ma mängust, vabandust. Räägin faktidest. Pärast 11 kohtumist on meie vastu määrtud penalti mängus Floraga, Paidega ja Kaljuga. Meie kasuks ei antud aga penaltit Kalevi, Nõmme ja Paide vastu. Selgeid penalteid!" alustas portugallane oma tiraadi.

"Kohtunikud ei austa Tammekat ja ei anna Tammekale penalteid. Levadia vastu saime punase kaardi, mida poleks pidanud olema. Aga kohtunik määras selle ilma hetkekski kahtlemata.

Meil oli võimalus üks-ühele olukorraks, aga ei midagi! Nad ei näe! Kohtunik tuli hiljem minu juurde vabandama ja ütles et ei pannud seda tähele. Tammeka kasuks ei näe keegi midagi. Aga Flora, Levadia, Paide ja Nõmme kasuks nad näevad! Ja näevad palju! Nägite ju viga, mille sai Flora enne kolmandat väravat. Meil oli sarnane olukord, aga ei mingit viga.

Me treenime ja näeme vaeva, et Tammeka oleks nädalavahetuseks parimas vormis. Teeme seda alandlikult, ei kritiseeri kedagi, ei võta kellegi kallal. Aga me tahame ka austust! Mu mängijad tahavad austust! Mu töö väärib samamoodi austust nagu teiste treenerite töö.

Siis ma analüüsin Eesti jalgpalli. Me ei ole - meie, sest ma olen siin ja olen juba natuke nagu eestlane -, maailmas 100 parima seas. Me loome siin illusioone nelja suurklubi jaoks! Neil on illusioon, et nad saavad mängida, sest omavad alati kohtunike toetust. Siis me läheme UEFA võistlustele ja enam ei ole seal Eesti meeskondade jaoks lihtne mängida. Muidugi mitte, sest UEFA võistlustel ei eelistata kedagi!

Ma ei taha, et keegi soosiks Tammekat! Ma tahan, et meiega käitutaks õiglaselt! Küsin ainult õiglust! Aga see, pärast 11 mängu, on raske. Me üritame. Eelmises mängus Levadia vastu kaotasime 1:0. Levadia mängijad tegid nurgas bloki, teine mängija tuli ja lõi värava. Ma räägin lihtsalt faktidest. See on InStatis ja internetis olemas. Ma ei mõtle midagi välja. Täna see viga, mis andis Florale kolmanda värava. Võime selle üle arutleda.