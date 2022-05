Mino Raiola – lahkus vihatud ja armastatud superagentide kuningas

Itaalia meedia kuulutas 54-aastase Raiola ekslikult surnuks juba neljapäeval. Jalgpallimaailma superagendi Raiola tervislik seisund oli meedia luubi all kuid. Jaanuaris raviti tal kopsuhaigust, mis ei olnud seotud koroonaviirusega. Surma täpset põhjust ei ole seni avalikkuse ette toodud. Raiola oli aastakümneid üks jalgpallimaailma vastuolulisemaid inimesi. Suure mõjukuse tõttu nimetati teda superagentide seas kuningaks. Nüüd jäi temast maha tühimik, mille täitmist on raske ette kujutada. Võidujooks tema kuulsatele klientidele on ilmselt juba alanud.