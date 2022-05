Endine Soome F1 sõitja ja etapivõitja plaanib teha debüüdi WRC sarjas

Kovalainen osales aastatel 2015-2021 Super GT sarjas, mille ta 2016. aastal ka võitis. Viimastel aastatel on ta kaasa löönud ka erinevatel Jaapani kohalikel rallidel ning tänavu on ta neist kaks juba ka võitnud. Seejuures võitis soomlane mõlemal kohalikul etapil ka kõik kiiruskatsed.

DirtFishile avaldas ta, et nüüd on ta plaaniks võtnud ka tänavuse Jaapani WRC etapi, kus ta plaanib kaasa lüüa WRC2 klassis. "Suur motivatsioon on enne seda erinevatel rallidel kaasa lüüa, et kilomeetreid koguda. Väga huvitav oleks osaleda pikemal ja suuremal rallil, kus on ilmselt ka suuremad teed," selgitas Kovalainen.