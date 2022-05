Suur üleminek lähedal? Briti meedia: Madridi Real soovib Cristiano Ronaldo Manchesterist ära meelitada

37-aastane Ronaldo praegune kontraht Unitediga kehtib 2023. aasta suveni, kuid portugallase tulevik klubis on väidetavalt küsimärgi all. Unitedi uueks peatreeneriks suvel tuleb hollandlane Erik ten Hag ( Amsterdami Ajax ), kes soovib klubis korraliku uuenduskuuri läbi teha.

ESPN kirjutas aprilli keskpaigas, et ten Hag soovib meeskonda kõvasti uuendada ja tuua tiimi värsket verd. Ka Briti meedias on spekuleeritud, et Ronaldo ten Hagi mänguplaani lihtsalt ei sobitu ning nii võib portugallane klubi vahetada.

Mirrori andmetel soovib Madridi Reali kogenud ründaja enda ridadesse tagasi tuua. Tänavusel hooajal kõikide sarjade peale 23 väravat löönud Ronaldo on Hispaania suurklubi silmis tõestanud, et suudab jätkuvalt kõrgeimal tasemel väravaid lüüa. Ronaldo puhul ei ulatu ka üleminekutasud enam ulmelistesse kõrgustesse. United maksis mullu suvel Torino Juventusele 15 miljonit eurot.

Meedias on spekuleeritud ka Ronaldo enda motivatsiooni üle Unitedis jätkata. Portugallase arvel on tänavu 23 väravat ja kuus resultatiivset söötu, kuid tervikuna on Unitedi tänavune aasta olnud taas suur ebaõnnestumine. United asub Premier League'is kuuendal kohal, esinelikusse ehk Meistrite liigasse pääsemise võimalused paistavad üha teoreetilisemad. Meistrite liigas langes klubi konkurentsist kaheksandikfinaalis. Ka kohalikes karikasarjades ei jõudnud United veerandfinaali. Unitedi viimane trofee on jätkuvalt 2017. aasta Euroopa liiga tiitel.