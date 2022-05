Tiitlinõudlejad City ja Liverpool jätkasid Premier League'is võidukalt, selgus esimene kõrgliigast välja kukkuv klubi

Tiitliheitluses on seega eelis Cityl, kellel on neli vooru enne hooaja lõppu ühepunktiline edu Liverpooli ees. Cityt ootavad veel ees mängud Newcastle'i, Wolverhamptoni, West Ham Unitedi ja Aston Villaga. Liverpool mängib veel Tottenham Hotspuri, Aston Villa, Southamptoni ja Wolverhamptoniga.