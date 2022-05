Eesti koondise peatreeneri koduklubi viskas venelased ja valgevenelased klubist välja: meil pole muud valikut

Eesti jäähokikoondise peatreeneri Jussi Tupamäki koduklubi TKH Torun (Poola), mis on koduks ka mitmele Eesti koondislasele, teatas lõppeval nädalal, et on lõpetanud koostöö kõikide Venemaa ja Valgevene mängijatega. Põhjuseks agressorriikide sõjaline sissetung Ukrainasse.