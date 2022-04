Süüdi mõistetud Boris Beckerit ootab ees lagunev ja kahjureid täis vangla

54-aastane Becker mõisteti vangi, mis asutati 1851. aastal. Wandsworthi vangla on turvatasemelt B tasemel ehk teise kõige rangema režiimiga kinnipidamisasutus. Wandsworthis viibib enam kui 1500 vangi, millega see on kogu Suurbritannia üks suuremaid.

The Timesi teatel sai vangla alles hiljutise ülevaatuse käigus karmi hinnangu. Raporti kohaselt on tegu "laguneva, ülekoormatud ja kahjureid täis vanglaga". "Vanglas pole piisavalt töötajaid, et vangide kõige elementaarsemad vajadused oleksid rahuldatud," rääkis vanem vanglainspektor Charlie Taylor The Timesile.

"Mõnikord pidid vangid valima, kas nad soovivad parasjagu minna trenni, kioskisse või pesema," lisas ta. "Üks grupp vange pääses korra päikese alla ja nad ütlesid, et see oli esimene kord üle nädala, kui neid siseruumidest välja lubati."

Becker mõisteti kohtus süüdi erinevate varade varjamises, mille koguväärtus küündis kolme miljoni euroni.

Tennisetähele said hukatuslikuks mitmed lahutused ja luksuslik elustiil. Kui tennisemänguga teenis sakslane omal ajal 50 miljonit eurot, siis 2017. aastal kuulutas ta välja eraisiku pankroti. Süüdistuste kohaselt alustas ta seejärel aga varade kantimist. Nimelt kandis 54-aastane sakslane suuri summasid endiste abikaasade arvetele ning tegeles lisaks veel ka laenude varjamisega ja varade mitte-deklareerimisega. Samamoodi on ta väidetavalt varjanud ka tennisekarjääri jooksul võidetud trofeesid, millel on samuti suur rahaline väärtus.

Oma luksusliku elustiili jätkamiseks on Becker võtnud suuri laene. 2013. aastal laenas ta 5 miljonit eurot ning aasta hiljem 1,6 miljonit eurot. Nende laenude tagasi maksmisega jäi Becker aga hätta ning nii kuulutaski ta Suurbritannias välja eraisiku pankroti.