VIDEO | Soome võidusõitja elas Lätis võistlustel üle hirmuäratava avarii

23-aastane soomlasele sõitis tagant konkurent otsa ning Puhakka sõitis autoga vastu rajapiiret, mille järel rullus üheksa korda üle katuse. Iltalehti võttis sportlasega ka ühendust, kes kinnitas, et pääses suurematest vigastustest.

"Olen suures plaanis terve. Peapõrutus, lisaks said põrutada vaagnaluu ja põlv. Olen päris õnnelik, et midagi hullemat ei juhtunud," rääkis Puhakka, kes peamiselt võistleb GT World Challenge Europe Endurance sarjas Audiga. Lätti läks soomlane võistlema, et vormi hoida.